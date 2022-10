Rinnovo Bennacer | l’algerino avrebbe una proposta superiore dalla Premier

Milan News 24

Non solo Leao : per il Milan sembra farsi in salita ildi un'altra pedina importante della squadra. Parliamo di Ismail, il cui contratto scadrà nel 2024. Già questa estate si è iniziato a lavorare per cercare di prolungare il contratto ...Si complica in casa Milan la procedura dicontrattuale di Ismael, che scadrà non al termine di questa stagione, bensì in data 30 giugno 2024. Il mediano algerino, che attualmente percepisce 1,7 milioni annui, chiede di ... Rinnovo Bennacer Milan: spunta un problema, le ultime Momento di rinnovi per il Milan, oltre a Leo c'è anche il rinnovo di Bennacer. Il centrocampista però, avrebbe avuto un'offerta dalla Premier ...Rinnovo Bennacer: il Milan dovrà fare molta attenzione alla proposta arrivata dalla Premier League al centrocampista algerino ...