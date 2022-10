MotoGP | GP Malesia 2022 | diretta TV e streaming su Sky e TV8

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il Mondiale diè pronto ad accendere di nuovo i motori per il prossimo appuntamento stagionale, in programma dal 21 al 23 ottobre. Dopo la scorsa tappa di Phillip Island, in Australia, che ha visto il trionfo di Alex Rins su Suzuki, la classe regina è pronta ad andare a tutto gas in vista dell’attesissimo Gran Premio della, che si terrà sul circuito di Sepang. Attualmente la classifica generale piloti vede al comando ‘pecco’ Bagnaia (Ducati) a quota 233 punti, seguito da Fabio Quartararo (Yamaha) con 219 e Aleix Espargaro (Aprilia) con 206 punti. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire i dettagli della prossima gara, il programma completo con gli orari e dove vedere laTV edell’appuntamento malese. Partiamo subito con i dettagli tecnici che ...

...ma Bagnaia domenica prossima potrà realizzare il sogno di diventare campione del mondo della... "Sono contento di tornare a correre in. Qui è meglio rispetto a Phillip Island, dove siamo ...Il GP dellaarriva in un buon momento per noi: abbiamo molti dati lì dai test di febbraio. Cercheremo di sfruttare questo vantaggio a nostro vantaggio per trasformare i buoni momenti attuali ...La MotoGP sbarca a Sepang, in Malesia, e a due gare dal termine Francesco Bagnaia si trova in testa alla classifica generale con 12 punti di distacco da Fabio Quartararo. Quello malese, per Pecco ...A caccia di riscatto anche Franco Morbidelli, che ha vissuto una stagione decisamente poco esaltante. Il pilota italiano, infatti, vuole chiudere l'anno al meglio cercando di conquistare punti importa ...