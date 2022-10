Mitsubishi - La XFC anticipa una nuova compatta per i mercati asiatici e forse anche globali

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Laha presentato la XFC Concept che debutterà in anteprima mondiale al Vietnam Motor Show in programma a partire dal 26 ottobre. Il prototipo prefigura una Suvche sarà proposta tra il 2023 e il 2024 suidel sud-est asiatico, con la possibilità in un secondo tempo di diventareun prodotto globale. In Asia non sostituirà un modello esistente, ma rafforzerà la presenza del marchio nella regione. Stile evoluto, interni dominati dai display. Il design è frutto dell'evoluzione della filosofia Robust&Ingenius, con l'introduzione di nuovi elementi grafici Led per i gruppi ottici e per la mascherina frontale, dove spiccanodue elementi Led esagonali inferiori, ripresinel paraurti posteriore. Particolare attenzione è stata posta alla ...

