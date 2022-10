M5s e mezzo Pd si dichiarano amore | pronto l’inciucio

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Paola De Micheli, che come è noto si è candidata a guidare il Partito democratico, in vista di un congresso annunciato ma ancora avvolto nelle nebbie, ha già chiarito la sua strategia sul piano delle alleanze politiche. Intervenendo a Coffee Break, condotto su La7 da Andrea Pancani, l’ex ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso un vero e proprio atto dinei riguardi del Movimento 5 Stelle. Rispondendo ad un quesito di Pancani, il quale le ha chiesto se si sentisse più in sintonia con le istanze del M5s o con quelle di Renzi e Calenda, queste le parole della politica piacentina: “Beh, io sono stata al governo col M5s e credo che quello sia stato il governo più di sinistra della storia repubblicana: il più progressista, il più veloce nelle decisioni e anche quello che ha iniettato un grande seme di novità nel nostro Paese.” Quindi, stiamo parlando ...