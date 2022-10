Il cagnolino appena adottato cade dal balcone e non può più camminare | ‘Non lo vogliamo più’ L’appello per trovare una nuova famiglia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Aveva trascorso diversi mesi nel canile della Muratella di Roma, poi però una famiglia aveva deciso di adottarlo, di accoglierlo in casa. E di farlo sentire al sicuro. Ma Brother, un cane didue anni timido e pauroso, non ha avuto neppure il tempo di ‘festeggiare’, di capire che la sua vita era cambiata, era ormai lontana dalle sbarre. Lui, infatti, si è gettato dalla finestra di un secondo piano e nella terribile caduta si è spezzato la spina dorsale: Brother ora non potrà più. La famiglia non lo vuole più Non è chiaro cosa sia successo, come Brother sia caduto da quella finestra. Ma una certezza c’è: il cane è ricoverato presso la clinica CVRS Policlinico Veterinario Roma Sud, è stato operato dalla dottoressa Mignacca, ma purtroppo non potrà più tornare a. Dovrà farlo e potrà farlo solo con un carrellino. ...