I regali tra Putin e Berlusconi La linea Ue | vietato importare vodka | possibile l’export del lambrusco

Lo scambio diVladimir Putin e Silvio Berlusconi è finito nell'occhio di osservazione della Commissione europea: le venti bottiglie di vodka che sarebbero state inviate da Putin a Berlusconi e quelle di ......tratta di ragazzii 13 e i 24 anni, residenti in Veneto, con disabilità certificate, anche temporanee. L'impegno sarà massimo perché anche quest'anno vogliamo avere modo di offrire dei bei...“L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo“.Lo scandalo legato a Calciopoli non sembra mai poter giundere ad una fine, con le vicende che si arricchiscono sempre di più di nuovi dettagli e la Juventus che non ha nessuna intenzione di lasciare a ...