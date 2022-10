Chiara Nasti | il retroscena sul nome del primo figlio | ' Fosse stata femmina l' avrei chiamata Barbie'

non passa mai inosservata. L' influencer napoletana è da poco entrata nel nono mese di gravidanza e partorirà presto il piccolo Thiago, primogenito che nascerà dalla relazione con il ...Ormai al nono mese di gravidanza,si è lasciata andare ad alcune Q&A con i suoi fan svelando un particolare sul bimbo in arrivo. Manca poco alla nascita del loro primo figlio ee Mattia Zaccagni , calciatore ...Chiara Nasti non passa mai inosservata. L'influencer napoletana è da poco entrata nel nono mese di gravidanza e partorirà presto il piccolo Thiago, primogenito che ...Chiara Nasti entra ufficialmente nel nono mese di gravidanza e mostra il pancione con un outfit che crea polemica.