Caro bollette | perché nessuno è intervenuto a modificare il sistema del prezzo marginale?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Che la politica sia quasi sempre in ritardo a dare risposte ai veri problemi delle persone – famiglie, imprese, lavoratori, disabili, immigrati e altre categorie svantaggiate – non è una novità. Da mesi si parla delindiscriminato e insopportabile delledi luce e gas. Poiché non mi bastava la sola e semplice risposta che tutto ciò fosse provocato dalla guerra in Ucraina, ho fatto delle ricerche per comprendere i motivi di tale esorbitante rin. Non so quanti lettori abbiano mai sentito parlare del cosiddetto “di” applicato in Europa, per stabilire ildell’energia elettrica. Per comprendere questoc’è bisogno di descrivere brevemente il funzionamento del mercato tra domanda e offerta. Da una parte ...