ATP Napoli 2022 | risultati 19 ottobre | completati soltanto tre match dei sette in programma

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Prosegue tra mille difficoltà la TennisCup: sul cemento outdoor campano il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 divede completarsi oggitre deiincontri del primo turno in. Sconfitte per i due azzurri scesi in campo, Luca Nardi e Lorenzo Sonego. Nei tre incontriil transalpino Corentin Moutet rimonta e batte Luca Nardi per 6-7 7-6 6-2, mentre l’argentino Sebastian Baez piega Lorenzo Sonego col punteggio di 7-5 7-6, infine l’iberico Roberto Carballés Baena regola il cileno Nicolás Jarry con lo score di 6-4 6-4. Due iiniziati e poi sospesi in serata: la sfida tra il serbo Laslo Djere ed il croato Borna Gojo viene interrotto sul punteggio di 6-4 4-5 *A-40, mentre ...

Per la seconda sera consecutiva. Quattro partite devono essere concluse. Si procede troppo a rilento. Su Twitter commenti durissimi Il torneosi ferma di nuovo. troppa umidità . I campi sono bagnati e diventano pericolosi. Come ieri sera. Di questo passo ci vorranno un paio di settimane per concludere un torneo tutto sommato ...La lotta è subito elevatissima nel terzo parziale, con game lunghi e il terzo che, per Moutet, è quello del tentativo di allungare, vuoi per un punto fortunoso che gli regala la palla break, vuoi per ...Niente da fare. Anche la giornata di mercoledì dell’ATP Napoli Cup non riesce a giungere alla sua naturale conclusione. Alle 19.10 il giudice di sedia ha interrotto il match tra Djere e Gojo, con il ...Continuano i problemi per il Torneo ATP di Napoli. A causa dell’umidità due partite sono state sospese e due match sono stati rinviati ...