Asl Rm4 | al via la campagna di screening per l’epatite C

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Civitavecchia – La Asl Roma 4 aderisce alladi prevenzione regionale per lodell’infezione delC (HCV) e a partire dal mese di novembre sarà possibile effettuare il test nei laboratori analisi dell’azienda. L’iniziativa è dedicata agli utenti del territorio nati tra il 1969 e il 1989. Il test è gratuito e consiste in un prelievo ematico. L’infezione cronica da HCV spesso è asintomatica per anni e può provocare seri danni, fino a portare alla cirrosi e al carcinoma epatico. Per questo molti casi rimangono non diagnosticati dando vita a patologie importanti. L’arma più efficace, anche in questo caso, rimane quella della prevenzione. Oggi, l’infezione da HCV può essere curata, in oltre il 95% dei casi, con una terapia farmacologia semplice (compresse per bocca), sicura, efficace ed che ha una durata di 8 -16 ...