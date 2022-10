Amore Criminale torna con Emma D’Aquino

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)D'Aquino Dal 2018 nelle mani di Veronica Pivetti,cambia conduzione. La trasmissione di Rai3 si affida per la prima volta ad una giornalista,, che sulla stessa rete ha condotto di recente Ribelli. Per tali impegni, l’anchorwoman ha allentato il suo lavoro al TG1 in un momento “complicato” per i conduttori dell’edizione serale non disposti (o impossibilitati) a condurre la rassegna stampa mattutina.: la storia di Antonia La prima puntata della nuova stagione, in onda giovedì 20 ottobre alle 21.25 su Rai 3, è dedicata alla storia di Antonia, uccisa nel 2012, a 43 anni, dal suo ex compagno, padre del suo terzo figlio. Filo conduttore del racconto degli avvenimenti è l’intervista alla figlia della vittima, ...