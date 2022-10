Alzheimer | il sogno di CasaPaese diventa realtà in Calabria Il progetto possibile anche grazie a una maxi-rete di solidarietà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sarà inaugurata venerdì 21 ottobre alle 15, la residenza accogliente realizzata nel piccolo borgo di Cicala, in provincia di Catanzaro, riconosciuta Dementia Friendly Community dalla Federazione Italiana. “Rendere normale la vita delle persone affette dae demenze neurodegenerative è da sempre la nostra più grande sfida” afferma Elena Sodano, imprenditrice della cura – come ama definirsi – che, da lunghi anni, con la sua Associazione Ra.gi rappresenta un punto di riferimento, in, per centinaia di pazienti e per le rispettive famiglie. Ci saranno l’antico Bar Italia in cui sorseggiare ricordi, l’ufficio postale da cui spedire lettere ai propri cari, la Bottega di Leonetto che richiama alla mente il mercato in cui erano soliti acquistare le genuinità offerte dalla terra, la ...