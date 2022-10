AEW | Che sfortuna per Adam Page! Infortunio contro Moxley | necessari accertamenti in ospedale

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Questa settimana Dynamite è andato eccezionalmente in onda di martedì, una puntata molto importante definita “Title Tuesday” con alcuni match interessanti su cui spiccava il main event tra JonPage, valido per il titolo AEW. Per la prima volta il cowboy e il lunatic fringe si sono ritrovati 1vs1 sul ring, ma purtroppo non tutto è andato come previsto e il match è stato interrotto per poter soccorrerePage, rimasto infortunato alla testa. Forza cowboy! Il main event era partito alla grande, con un duro sfuori ring e tra il pubblico prima ancora che il match iniziasse ufficialmente. Il cowboy, concentrato e determinato a conquistare il secondo titolo mondiale in carriera, ha colpito duramente Mox facendogli perdere subito sangue dalla fronte. È stato oltre un quarto d’ora di grande ...