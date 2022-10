(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott – “Costituzione dichiaratamente antifascista,unaper Fratelli d’Italia”. C’era una volta un asciugatori di scogli, simpatico volto di una sinistra un po’ così, da bocciofila spensierata. Popolare ma non troppo, ironica senza sarcasmi, sorridente ma a denti stretti. Pierluigiè ormai quel personaggio lì, da “quella roba lì”, pacata figura orfana di ministeri picconanti socialismi scomparsi. D’un tratto però, il politico che sa “riconoscere le persone perbene”, qualunque cosa voglia dire fuor di vuoto retorico, ha deciso di salire sul piedistallo dell’invettiva antifascista. Livore non da lui, forse, eppure sfoderato alla bisogna. Ed è un peccato vederlo così, in preda alla scalpitante ira dello sconfitto. Perché tutto sommato vien quasi nostalgia dell’ex ...

" Carlo Nordio sarebbe un ottimo ministro della Giustizia ma la sintesi la farà Giorgia Meloni scegliendo la persona più adatta, senza guardare all'appartenenza politica.un governo forte e io penso che Nordio ci starebbe benissimo". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani , ai microfoni di "Rai radio1".... dunque, non sembrano ancora del tutto superati per la nascita del governo di centrodestra a trazione. Meloni però non intende rallentare , "è molto concentrata nel formare il governo che... “A FdI serve una nuova Fiuggi”: l’ultimo strillo del compagno Bersani (Video) Il Cav rivela vicepremier e lista 'suoi' ministri: "Tajani, Bernini, Saccani, Gilberto Pichetto Fratin". Silenzio di FdI. Deputati e ...Si chiude anche la partita dei gruppi parlamentari. Attesa per le consultazioni. Lollobrigida, Ronzulli, Romeo, Malpezzi, Floridia: ecco i capigruppo ...