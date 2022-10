Wanda Nara | «Icardi? Io gestisco i contratti | il resto dipende da lui»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le parole disull’ex compagno,: «Io mi occupo delle scartoffie, per iltutto dalla sua volontà», intervistata dal programma argentino Intrusos, parla, non senza lanciare una frecciata, del suo rapporto con Mauro. Di seguito le sue parole. «Io ho un compito preciso che ho sempre cercato di svolgere al meglio, ovvero trovare il miglior contratto possibile a Mauro. Sottolineo che oggipuò vantare un accordo economico che più della metà dei giocatori della Nazionale argentina non ha. In termini di soldi guadagna molto più di tanti suoi colleghi. Io sono ancora l’unica rappresentante di Mauro nonostante la presenza di alcuni intermediari. La mia attività è quella di gestire le ...

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara è tutta una farsa Viene da chiederselo viste le ultime indiscrezioni circolate sulla stampa sudamericana in merito all'addio tra i due argentini. L'attaccante del Galatasaray è andato ...