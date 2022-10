Berlusconi ottiene cinque ministeri al pari della Lega, ma Giustizia e Sviluppo economico restano a Fratelli d'Italia. Casellati in pole per le Riforme. ...Dopo giorni di tensioni, è arrivata la tregua nel centrodestra , con l'incontro di ieri tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. E va definendosi, intanto, la squadra di governo.tutti i nomi in lizzaSilvio Berlusconi cede, va a 'casa' di Giorgia Meloni, in via della Scrofa, e quasi subisce la tregua con la leader di Fratelli d'Italia. Un'ora e mezzo dopo, ...Totoministri, ecco la squadra di Giorgia Meloni Berlusconi ottiene cinque ministeri al pari della Lega, ma Giustizia e Sviluppo economico restano a Fratelli d’Italia. Casellati in pole per le Riforme.