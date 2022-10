Stronz*** | esplode la mega-rissa al Gf Vip | Cristina Quaranta fuori controllo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un'accesa discussione trae Nikita Pelizon agita le acque a Grande Fratello vip., a quanto pare, ha deciso di non andare a dormire con la compagna di gioco. E la showgirl cosa ha detto della modella? Ecco le sue parole: “Io sono una donna concreta, lei a differenza mia è il mio opposto, faccio fatica a capirla, a capire quando è seria o quando vuole scherzare, si è accanita contro di me, solo perché le ho chiesto di spostarsi di letto, ci siamo chiarite, è una ragazza molto particolare”. La gieffina scoppia a piangere ed è necessario l'intervento di Alfonso Signorini. Ma Nikita, ad un certo punto, decide come mai sceglie la strada del sorriso. “Dopo tanti anni di down, ho deciso di cercare di avere sempre il sorriso, quando qualcuno mi aggredisce viene ancora più automatico”. La ragazza è scesa nel ...