Pensioni | spunta quota 41 con tetto Tridico | “E’ la strada giusta” Ma Landini boccia “opzione uomo”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel pacchetto delle decisioni del nuovo governo c'è la riforma delle: con il superamento della Fornero.41', ma con una soglia di età. Appare invece meno percorribile ladi una cosiddetta "", con la possibilità di andare in pensione a 58 anni (aspettando comunque un anno di finestra mobile) in base al solo sistema contributivo L'articolo proviene da Firenze Post.

Il dossiertiene la maggioranza in pieno fermento, con il vertice della Lega che proprio oggi ha fatto il punto sul tema, oltre che sui principali dossier economici. Nel centrodestra si ......va in questa direzione poi ovviamente la politica deciderà ma si sembra che si è abbastanza in linea rispetto a quello che si stava facendo" il suo commento a proposito della riforma dellee ...Nel pacchetto delle decisioni del nuovo governo c'è la riforma delle pensioni: con il superamento della Fornero. Spunta 'Quota 41', ma con una soglia di età. Appare invece meno percorribile la strada ...Pensioni, tra le ipotesi per la riforma pensionistica spunta fuori Opzione Uomo: tutti a casa a 58 anni, ma con un taglio fino al 30%.