La Svolta

...Valeria Valente o Anna Rossomando al Senato) dipendono anche dalle nuove presidenze del. ... Questo perché, ha chiarito il senatore Franco, 'la rappresentanza è proporzionale al peso ......Valeria Valente o Anna Rossomando al Senato) dipendono anche dalle nuove presidenze del. ... Questo perché, ha chiarito il senatore Franco, " la rappresentanza è proporzionale al ... Ultimo'ora: Parlamento: Mirabelli, 'risposta Terzo polo conferma che fanno richieste irrealistiche' Parlamento, Mirabelli (Pd) a iNews24: "Calenda polemica strumentale: non hanno i numeri per eleggere un vicepresidente".(Adnkronos) – Si attendono per oggi alla Camera e al Senato i nuovi capigruppo delle forze politiche che sono entrate in Parlamento, dopo il voto del 25 settembre. I gruppi voteranno i loro presidenti ...