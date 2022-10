Meloni e Berlusconi | “pace” fatta Centrodestra unito da Mattarella

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott – Giorgiafirma l’armistizio con Silviodopo l’incontro in via della Scrofa. Per meglio dire, l’armistizio lo fa firmare, il che rende il clima più simile a quello di una resa, da parte del Cavaliere, alle decise prese di posizione del leader di FdI contro l’idea di un incarico da ministro a Licia Ronzulli., la “” conIgnazio La Russa e Matteo Salvini avevano espresso ottimismo. Il neo presidente del Senato si era espresso così: “Sicuramente andrà bene, me lo auguro e ne sono convinto”. Sulla stessa linea il leader del Carroccio: “Smentiti i gufi e la sinistra, ilè determinato a partecipare alle consultazioni con una delegazione unitaria per poi offrire al più presto un governo all’altezza delle aspettative degli ...

hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l'altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo', conclude la nota. ...Il verticescioglie molti nodi. Resta forte l'opzione Casellati per la Giustizia. Tra le new entry in Fi è fatta per Gilberto Pichetto Fratin, salgono le quotazioni di Gloria ...I tempi stringono. Entro una settimana dovrà esserci il giuramento al Colle, ma prima ci sono le consultazioni ...C'è per la prima volta un passaggio di premiership nel centrodestra, tra Berlusconi e Meloni, la premier in pectore.