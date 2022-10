Lorenzo ha il sarcoma di Ewing | l' appello della madre | Scrivetegli lettere

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 18 ottobre 2022) Una lettera, un disegno o una foto di un animale per aiutarea distrarsi, a conoscere il mondo, per non pensare almeno per qualche minuto alla sua malattia. Questo l'fatto sui social da Francesca Ferri,diBastelli, che sta per compiere 14 anni, è iscritto alla prima liceo scientifico, a Bologna, ma non può andare a scuola per le gravi conseguenzerecidiva deldi