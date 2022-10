Le ambiguità del Pd ora si estendono anche all’aggressione russa contro il popolo ucraino

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 ottobre 2022) Va bene, va bene così: sulla manifestazione pacifista del 5 novembre il Nazareno canta la vecchia canzone di Vasco Rossi e passa dall’«interesse» (copyright Enrico Letta giovedì scorso) alla scelta di partecipare eludendo il nodo di una piattaforma che molti giudicano ambigua. La formula del Partito democratico è: una manifestazione per la pace deve essere chiaramente non equidistante tra le ragioni degli aggrediti e quella degli aggressori. E siccome la piattaforma del 5 novembre non è equidistante, nel senso che parteggia per gli ucraini, ci si va. Il Partito democratico ci sarà, dunque, fatta salva l’avvertenza che si partecipa «a titolo personale»: ma se parteciperanno Enrico Letta e tutto il gruppo dirigente, che differenza c’è? Sofismi burocratici. Importa relativamente al Nazareno che nel testo non si faccia menzione del piccolo problema di come sostenere l’Ucraina, che non può ...