Highlights e gol Crotone-Virtus Francavilla 3-0 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022) Glie i gol di3-0, match valevole per la nona giornata del girone C di. Una partita per lunghi tratti bloccata, ma sempre ben condotta dai padroni di casa. La svolta su un calcio piazzato di Chiricò, sul quale è intervenuto con un colpo di testa vincente Cuomo. Tre minuti più tardi il raddoppio in contropiede di Gomez, che poi riesce anche a siglare la sua doppietta personale. La squadra calabrese sale al secondo posto in classifica. SportFace.