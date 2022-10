Guerra in Ucraina | ecco il vero piano di FdI e le indiscrezioni dal Vaticano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Entrambi i nuovi presidenti di Camera e Senato, nei loro discorsi di insediamento, hanno citato papa Francesco in modo non formale. Ignazio La Russa ha detto: «Saluto con grande rispetto il sommo Pontefice che anche in questi giorni ci ha dato un segno della sua alta guida spirituale e morale, sottolineando come la risposta necessaria per contrastare e cercare di battere la povertà sia il lavoro degno e ben remunerato». Lorenzo Fontana ha lanciato un segnale ancor più forte: «Voglio dedicare un primo saluto al Pontefice Francesco che rappresenta il riferimento spirituale della maggioranza dei cittadini italiani e promuove il rispetto dei più alti valori morali nel mondo, a partire dal rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali umani e che sta svolgendo un'azione diplomatica a favore della pace senza eguali». Dunque i diritti sociali, i più alti valori morali a partire ...