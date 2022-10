Grande Fratello Vip | nella notte volano stracci tra Giaele De Donà e Cristina Quaranta! VIDEO

Puntata difficile quella di ieri delVip per Antonino Spinalbese . L' ex di Belen Rodriguez è finito nel mirino della maggior parte dei concorrenti della Casa e anche di Ginevra Lamborghini , che subito dopo la diretta ha ...Ieri sera è successo di tutto nella nona puntata delVip . Cristina Quaranta ha terminato la puntata molto arrabbiata, dopo aver sclerato contro Nikita Pelizon che secondo lei la prenderebbe in giro con il suo sorriso e i suoi modi di ...