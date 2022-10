Agenzia askanews

Le parole di Young Liu, Chairman and CEO di Hon Hai Technology Group: "collabora con l'italiana Pininfarina. Il design della Model B di quest'anno e della Model E dell'anno scorso è frutto ...Liu ha affermato che uno dei suoi clienti, la casa automobilistica taiwanese Luxgen, ha ricevuto 15.000 preordini in meno di due giorni per il suv elettrico N7, che si basa sullaModel C ... Auto, Foxconn presenta altri 2 prototipi elettrici Foxconn presenta a Taiwan la Model B disegnata con Pininfarina. Lunga 4,3 metri, con un passo di 2,8 metri, ha un'autonomia di 450 chilometri.Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...