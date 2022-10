Di Stefano Udc | Occupazioni abusive | la maggioranza fugge

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 ottobre 2022) Di(Udc): “: la, vergognandosi di se stessa” – “Ancora una volta ladel sindaco Gualtieri non ha il numero legale per votare una delibera a dir poco scandalosa: si investono 11 milioni di euro per ristrutturare l’‘Ex -Direzione Magazzini del Commissariato’ a Ostiense, per riconsegnare gli alloggi alle cinquantasei famiglie che occuparono la struttura abusivamente esattamente vent’anni fa. “Tutto ciò in barba a quei cittadini, senza distinzione tra italiani e stranieri, che sono in graduatoria per una casa popolare e attendono di dare un tetto sacrosanto alle loro famiglie” dichiara in una nota Marco Di(nella foto), capogruppo Udc-Forza Italia in Campidoglio, a conclusione della seduta odierna ...