Colpo a casa Simeone | Allegti mette sul piatto l’esubero

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nell’ottica di un assalto per il giocatore in forza all’Atletico Madrid, Max Allegri sta pensando ad uno scambio con un esubero bianconero Corroborata dal successo nel derby della Mole, la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Primocanale

Al 31 risponde la Juve Stabia con undi testa di Santos che non crea però eccessivi problemi ... Meglio stanno facendo i padroni dianche se ne hanno perse due nelle ultime tre gare. I punti ...Ammoniti Fofana e Fiorani nel Messina, padroni divicinissimi al raddoppio con undi testa di Dalmazzi sventato da Daga. Queste le formazioni schierate dal 1 dai due allenatori. FIDELIS ... Genova, colpo grosso dei ladri in casa al Cep: rubati gioielli per 50 mila euro - Primocanale.it - Le notiz... E' successo a Roma, in zona Spinaceto, venerdì notte. Una banda di ladri che da tempo ha messo nel mirino il quartiere e non solo è riuscita a svaligiare la casa di ...Mollo tutto e cambio vita Si può fare, basta avere coraggio. Lasciare un lavoro a tempo indeterminato, il classico posto fisso, per girare il mondo. Alessandra Bellettini, riminese di ...