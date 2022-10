Buffon | “L’Atalanta può vincere lo Scudetto Futuro? Mi vedo bene come ct”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Smettere? Non ho paura di farlo, ma a Parma sto vivendo una dimensione di libertà che non ho mai vissuto negli ultimi anni”. Gianluigiè stato ospite ieri sera nella trasmissione di DAZN “Supertele”. “Continuo sempre a pormi degli obiettivi reali che penso di poter raggiungere anche a fronte delle prestazioni che continuo a fornire in campo ed anche al di fuori – ha aggiunto l’ex bianconero -. Credo che questi siano dei valori che uno deve far pesare sul tavolo nel momento in cui decidere se continuare a giocare o smettere”. “Il Tardini? E’ un qualcosa di importante che mi ha sempre emozionato – ha detto-. Quando venni qua a 13 anni per firmare il mio primo contratto sognavo di giocare qui con un pubblico che gioisce per te, e nel giro di tre anni questo sogno si avverò. Oggi vivo le stesse emozioni di allora”. E dopo il ritiro? ...