Arte e sapori al “Grande Sud” | lezione con i bambini sulla Mela Annurca

Calabria 7

... utilizzando come strumento l'cinematografica per arrivare al grande pubblico. I LABORATORI ... La chef Diba Abdollahi proporrà un percorso esperienziale attraverso i, la cultura e le ......(o riscoprire) la strada del vino e deidei Colli Longobardi attraverso il filo rosso del gusto, ma non solo. Quest'anno infatti avranno un ruolo di primissimo piano anche la cultura,, la ... "Pedalando tra arte e sapori", successo per l'iniziativa cicloturistica nel Vibonese (FOTO) 17 ottobre 2022. Inizia ufficialmente oggi l'evento «Parco delle pareti d'arte», dedicato, in questa sua prima edizione, al tema dell'accoglienza. Una festa delle ...NAPOLI - Un viaggio nei sapori, nei colori e nelle tradizioni del mondo, raccontato con le parole del cinema, uno strumento attraverso il quale discutere anche di ambiente, tutela ...