Un rigore di Pellegrini regala tre punti alla Roma. Pari Lecce - Fiorentina

Al 7' Camara crossa dalla sinistra e Ferrari devia in area con la mano quel che basta per spingere il Var ad intervenire: Di Bello concede ildagli undici metri firma il suo primo ...La Roma conquista la terza vittoria di fila imponendosi al 'Ferraris' per 1 - 0 contro la Sampdoria e sale al 4° posto. Decide la rete in avvio diche trasforma un calcio di. I padroni di casa provano a reagire ma non creano pericoli dalle parti di Rui Patricio, mentre i giallorossi mancano il colpo del ko prima con Belotti e ...La Roma espugna il Ferraris e batte la Sampdoria 1-0 con un rigore di Lorenzo Pellegrini e lascia i blucerchiati sempre più ultimi ...Il fortissimo legame tra il tecnico giallorosso e il suo ex calciatore ai tempi dell’Inter Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho) José Mourinho si gode ...