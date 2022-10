Tuttosport – “Allegri sa bene quello che deve fare”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) 2022-10-17 11:23:50 Torino, l’ultimo titolo di TS: BERGAMO – L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Radio Rai facendo il punto della situazione in questo particolare campionato: “Quest’anno è una stagione anomala, per via dell’interruzione a metà novembre. Ho quasi la sensazione che tutti quanti stiano un po’ interpretando queste ultime cinque partite prima della sosta come un finale di campionato: tutti vogliono arrivare nella migliore posizione possibile, in modo da ripartire. In questo momento c’è grande ripresa e attenzione da parte di tutte le squadre“. Gasperini ed il campionato dell’Atalanta Grazie al successo in rimonta contro il Sassuolo la Dea rimane in scia al Napoli capolista (-1): “Difficiledei confronti con le stagioni precedenti, ci sono stati campionati in cui abbiamo fatto meglio nel ...