Turate | i carabinieri salvano due cuccioli nel bosco degli spacciatori

(Di lunedì 17 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, idueabbandonati nel, vicino a un bivacco di. Dueimpegnati in una importante operazione anti-spaccio nei boschi di, oltre a smantellare due bivacchi utilizzati dagli, hanno anche salvato duedi cane. Duedi cane neldella droga salvati dai... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 ...

Virgilio

Da quanto è stato possibile ricostruire finora idie Mozzate, coordinati dai Luogotenenti Gabriele Cecchini e Roberto Sollazzo, hanno organizzato una serie di controlli serrati ...Milano, 11 ott. " La compagniadi Cantù, nel corso degli ultimi giorni ed in particolare nella giornata di ieri, ...e Mozzate. Obiettivo dei controlli, che hanno visto l'impiego di ... Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio nei locali della movida di Turate e Mozzate Operazione antidroga condotta da venerdì sera fino all’alba di oggi dalle stazioni carabinieri di Turate e Mozzate, all’interno dei locali in cui maggiormente si concentra la vita notturna. Oltre a un ...TURATE / MOZZATE – Movida nella Bassa comasca, sono scattati i controlli dei carabinieri: una trentina i carabinieri impegnati in una serie di verifiche a tappeto nella nottata fra venerdì e ...