Steve Bannon | chiesti 6 mesi di carcere per non aver collaborato alle indagini su Capitol Hill

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Per il suo “sostenuto disprezzo in malafede verso il Congresso”,dovrebbe essere condannato a seidi reclusione e una multa di duecentomila dollari: è la richiesta del Dipartimento di Giustizia americano verso l’ex stratega della Casa Bianca ai tempi di Donald Trump, già riconosciuto colpevole due volte di oltraggio al Congresso lo scorso luglio per essersi rifiutato di testimoniare, ignorando una citazione del comitato della Camera bassa degli Stati Uniti che stava indagando sull’assalto didel 6 gennaio 2021. Il guru dell’ultra destra Usa, fedelissimo dell’ex presidente, “ha portato avanti una strategia di malafede, sfida ed oltraggio, rifiutandosi di testimoniare”, secondo i procuratori. La decisione finale del giudice è attesa per venerdì. “Ad oggi – aggiungono gli ...

