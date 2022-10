Roma | Tiago Pinto lapidario | “Tare non merita nessuna replica”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) In occasione del match Sampdoria-, valido per la decima giornata di Serie A 2022/2023, il direttore generale dei giallorossiè intervenuto ai microfoni di Dazn: “E’ un peccato quando un giocatore s’infortuna, ma la nostra squadra ha molte soluzioni. Dybala è motivato e sta bene, speriamo che tutto vada bene“. Infine, sulle parole di Igliche aveva minimizzato la vittoria della Conference League, il portoghese ha tagliato corto: “Nonalcuna risposta“. SportFace.

Tare ha detto che la Conference League è la coppa dei perdenti Non merita risposta ", le parole del general manager dellaPinto ai microfoni di Dazn. 18:11 Stankovic prima di Sampdoria - ...Pinto, general manager della, ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala prima del match contro la SampdoriaPinto, dirigente della, ha parlato prima del match contro la Sampdoria a Dazn. DYBALA ..."Come sta Dybala Sta bene come può stare un giocatore infortunato, è motivato e positivo. Piano piano vediamo come vanno le cose. Speriamo ...