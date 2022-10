Tiscali

Insulti razzisti a un giovane calciatore da un genitore a bordo campo e la società prende le distanze. E' successo in provincia didurante la partita di Under 15 tra Audace e Santos di domenica scorsa e a parlare dell'episodio sui social è il presidente dell'Audace , ammonita per quanto avvenuto. La società è stata ...E a fine gara, l'annunciodi mister Baldini , che in conferenza stampa comunica le dimissioni ... in casa di una Reggina proveniente dalla sconfitta di. Ascolta l'articolo - A Decrease font ... Parma shock, insulti razzisti a un calciatore 15enne da un genitore. La società si dissocia Insulti razzisti a un giovane calciatore da un genitore a bordo campo e la società prende le distanze. E' successo in provincia di Parma durante ...Baldini era arrivato da qualche settimana, ma va già via. Situazione delicata e sabato c’è la Reggina al Granillo Situazione delicatissima in casa del prossimo avversario della Reggina, il Perugia, an ...