Pallone d’Oro 2022 | trionfo di Benzema! Tutti i premi e la classifica finale

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) E’ di Karim Benzema il, come da pronostico l’attaccante del Real Madrid ha superato la concorrenza. La stagione del francese con la maglia dei Blancos è stata strepitosa e si è conclusa con la vittoria di Liga spagnola e Champions League. A Parigi è andata in scena la cerimonia per l’assegnazione dell’edizionedel, sono stati 30 i finalisti e sono stati assegnati altri. Harry Kane del Tottenham si èto al 21° posto, in 20esima posizione Cristiano Ronaldo reduce da una stagione deludente con la maglia del Manchester United. In 17esima posizione Dusan Vlahovic mentre Rafael Leao è il miglior rappresentante della Serie A con il 14° posto in condivisione con Fabinho. Gavi del Barcellona si è ...