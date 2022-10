Osimhen | parla l’agente | “Tanti infortuni per colpa delle sue caratteristiche”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Hato ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli,di Victor. Ecco le parole di Roberto Calenda in merito al momento del nigeriano, tornato al top della forma e in gol nella vittoria contro il Bologna, decisivo per i tre punti portati al club partenopeo: “Non sono io a scoprire le doti di Victor, ha una generosità che è grandiosa. Voglio sottolineare una cosa però,non si è fatto male perché è “fragile”, bensì perché ha subìto colpi duri.si è fatto male a San Siro e tutti hanno visto come, e poi Victor ha subìto una lussazione alla spalla. Non ha freni quando gioca, va avanti come un treno e questo porta il calciatore ad avere, perché da tutto in campo”. Poi la precisazione, dopo le voci di mercato: ...