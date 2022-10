Mary Shelley e il suo mostro | così nasceva Frankenstein

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Quando parliamo di, impropriamente, ci riferiamo alche popola l’immaginario collettivo. Al protagonista delle pellicole horror, alla maschera da sfoggiare ad Halloween, all’uomo nero che fa paura ai bambini. Ma è anche molto altro. È la creatura nata dalla penna di, una delle più grandi scrittrici della storia della letteratura. Una donna forte, determinata e straordinaria, considerata una femminista ante litteram, nonché la madre del romanzo di fantascienza. Una donna libera delle convinzioni e dalle restrizioni che vigevano in una società dominata da soli uomini. Una donna alla quale la vita non ha risparmiato dolori.è stata un’adolescente ribelle, una ragazza madre che ha affrontato la morte della sua bambina da sola. Che ha dovuto ...

Ultima Voce

È la creatura nata dalla penna di, una delle più grandi scrittrici della storia della letteratura . Una donna forte, determinata e straordinaria, considerata una femminista ante litteram,...Il film d'animazione in stop - motion si ispira liberamente alla filmografia di Frankenstein , la leggendaria creatura dell'omonimo romanzo gotico didel 1818. Su Disney Plus è ... Frankenstein e la natura: la sensibilità ambientale di Mary Shelley Il 26 ottobre 2022 alle ore 21 al Teatro Camploy va in scena “Shelley”, lo spettacolo che apre la rassegna teatrale autunnale Unlocked, la nuova produzione assoluta di Casa Shakespeare. Ricorrono i 20 ...