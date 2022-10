L’Europa inconcludente e il mito del price cap secondo Lanza

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 ottobre 2022)è grande e grossa ma quanto a concretezza lascia parecchio a desiderare. Il tramonto delcap vecchia maniera è stato solo l’ultimo episodio sintomatico di un Continente ostaggio più che della Russia di se stesso. Ora, sta per andare in scena la nemesi del tetto al prezzo del gas, già ribattezzatocap dinamico. In sostanza, Bruxelles prevede di proporre un meccanismo per frenare la volatilità dei prezzi, attraverso un meccanismo temporaneo che imporrebbe un limite per le transazioni sulla Dutch Title Transfer Facility (Ttf), il cui indice principale è il benchmark per tutto il gas scambiato In Europa. La stessa presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato all’inizio di questo mese che l’indice Ttf non riflette più la realtà energetica del blocco dopo che la Russia ha tagliato le forniture ...