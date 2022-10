Le false email sono tornate | attenzione ai truffatori | perché non si tratta dell’Inps

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I “nemici”, non è una esagerazione chiamarli così,tornati: iinformaticisempre in agguato e si spacciano nuovamente per i verticiper puntare dritto al tuo conto corrente. Occhio, per tanto, allefraudolente. Non è il primo e non sarà l’ultimo. Parliamo della truffa che sta girando prepotentemente in Rete e che in questi giorni di emergenza economica potrebbe consentire quindi ad aggressori senza scrupoli di impossessarsi di dati sensibili di utenti ignari. Tutto ha avuto inizio con l’INPS e con il rimborso di 600 euro. Quello che abbiamo visto il precedente governo ha stanziato per tutti i lavoratori autonomi come Partite Iva per contrastare l’emergenza Coronavirus. In questo caso, come spesso accade, gli hacker hanno deciso di impossessarsi ...

Cellulari.it

E ci sonocompagnie che arrivano addirittura a mandare sulladel malcapitato, il contratto di assicurazione ed anche il contrassegno. Ma tutti documenti falsi o privi di copertura. Alcuni ...Spesso gli utenti vengono contattati tramite. In queste, viene chiesto di aggiornare i propri dati anagrafici e personali. Soprattutto, viene chiesto di fornire le proprie coordinate ... Email, addio agli odiatissimi spam: cosi li elimini per sempre | Lo fanno già tutti Una minaccia infondata che però ha costretto a spostare in un altro plesso tutte le sessioni d'esame previste per il pomeriggio.Ghislaine Maxwell, a former socialite and convicted child sex trafficker who worked to recruit young girls for her ex-partner Jeffrey Epstein, has opened up in her first interview from prison – ...