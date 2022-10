Insulti razzisti a un giocatore durante una partita di calcio under 16 | i compagni di squadra lasciano il campo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I suoihanno preferito uscire dal. Oramai non si trattava più di unadi. Dopo che undegli Allievi (16) del Cas Sacconago, quartiere di Busto Arsizio, centro in provincia di Varese, era stato chiamato “negretto” dall’allenatore avversario del Gallarate, non aveva più senso giocare. Così ididel 16enne di origine marocchina insultato hanno scelto di abbondare ilprima del fischio finale, in segno di solidarietà. “A quel punto laè passata decisamente in secondo piano – ha spiegato Massimo Di Cello, tecnico del Cas, al quotidiano La Prealpina – Abbiamo voluto dare un segnale perché reputiamo molto brutto ciò che è successo. Speriamo che la ...

Euronews Italiano

Paola Egonu, gliPaola Egonu c'è rimasta male, malissimo, per le cattiverie e i commenti circolati dopo la sconfitta in semifinale dei mondiali di volley contro il Brasile ( poi l'Italia ha vinto il ...Vediamo quali sono le ultime di cronaca rosa che hanno fatto chiacchierare nel weekend: dallo sfogo di Paola Egonu , pronta a lasciare la nazionale di pallavolo per, ai pettegolezzi ... Italia, troppi insulti razzisti nelle serie minori: calciatore senegalese si ritira Dopo gli insulti arrivati via social dopo la sconfitta nella semifinale con il Brasile, Paola Egonu non ce l’ha più fatta. Ma davvero lascierà la maglia azzurrawindow.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-92fb11e0-6952-21a-29c1-6e5d5c27c17 ...