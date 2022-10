Incontro Meloni-Berlusconi | prove di disgelo? Intanto la premier in pectore attacca | “La sinistra? Insulta”

e Berlusconi,in via della Scrofa. Ronzulli: "Il mio caso non esiste più"Leggi anche Governo, oggi l'- Berlusconi Governo,: "Sinistra si metta anima in pace" Governo, Pd: "Grave se figli Berlusconi in trattative" Governo, Ronzulli: "Mio caso non è ...Governo. Prove di tregua tra Berlusconi Meloni e Meloni. Governo, Meloni al lavoro sui ministri: oggi l’incontro con Berlusconi dopo le tensioni, le news di oggi Le notizie di oggi sui ministri del nu ...Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi tornano a parlarsi. I due leader si sentono telefonicamente e si accordano per vedersi oggi nella sede di Fratelli ...