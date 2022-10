Inaugura Università a Scampia | “Servirà da sviluppo per il quartiere”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Non un punto di arrivo, ma di partenza. Definisce così l’apertura della Federico II ala Ministra per la Ricerca e l’Maria Cristina Messa. A lei Fa eco il rettore Matteo Lorito raggiante per questo nuovo inizio. Il primo a volerla fu l’allora sindaco Antonio Bassolino nel 2006. Ora però è il momento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.