Genoa-Spal | De Rossi | “Turn over? Non posso cambiare 11 giocatori”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “A 48 h dalla partita giocata a Cittadella, le sensazioni sono simili a quelle vissute in campo. Ihanno messo tutto: testa, corpo e anima nella gara e questo mi fa ben sperare per il futuro. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare assieme e forse i carichi di lavoro non hanno aiutato per questo non vedo l’ora di avere la settimana tipo a disposizione per affrontare le giornate con meno frenesia e allenare a riconoscere la superiorità e gli spazi liberi in campo, credo che sabato in 10 contro 11 siamo un po’ mancati in questo”. Lo ha detto il tecnico della, Daniele Dealla vigilia della sfida in Coppa Italia contro il. Reduce dal pareggio col Cittadella, la squadra biancoazzurra cerca il pass per gli ottavi contro la Roma: “Domani saremo a Genova, non so ancora dirvi se faremo ...