Francesco Totti e Noemi Bocchi | per la prima volta insieme sui social

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A chi pensava che non ci fosse nulla di vero, a chi inizialmente ha immaginato a una storia messa in scena per ripicca l’ex capitano della Roma, ormai ha dato la sua personale prova del nome.sono apparsi per laassieme, anche sui canali. Scopriamo le immagini che stanno facendo il giro del web.-e--13102022-Altranotizia.itNon si nascondono piùe a quanto pare le immagini parlano chiaro e anche i video della nuova coppia....

In questa speciale classifica (guidata dacon 786 presenze) Pellegrini, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha da poco superato Mirko Vucinic e Radja Nainggolan. Inoltre, ...Un nuovo capitolo della saga sulla fine della storia d'amore trae Ilary sta per andare in scena. Questa sera, a Striscia la notizia su canale 5 alle ore 20.35, il 'finto' ex capitano giallorosso (un imitatore) chiarirà i pettegolezzi sui suoi ...Un nuovo capitolo della saga sulla fine della storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary sta per andare in scena. Questa sera, a Striscia la ...Montecarlo mon amour. Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme in un luogo sacro per l'ex capitano giallorosso: uno stadio. E per giunta nel Principato, uno dei posti del cuore di ...