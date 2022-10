È scontro nell' opposizione sulle vicepresidenze delle Camere

Leggi su agi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI - Si accende la sfida interna all'sui ruoli di vice-presidenti di Camera e Senato, con il Partito Democratico che chiarisce: se non si trova l'accordo politico all'interno dell', si peserà la rappresentanza in parlamento così come è uscita dalle urne. Un messaggio a Matteo Renzi che anche oggi è tornato a paventare un accordo sottobanco fra i dem e il Movimento 5 Stelle. "Quelli che si stanno accordando con la maggioranza sono gli stessi che accusano noi di volere le poltrone", è l'accusa di Renzi al suo ex partito: "Io dico solo che gli accordi istituzionali devono garantire tutte le minoranze. Se Pd e Cinque Stelle ci tenessero fuori sarebbe un atto di gravità inaudita, atto che dovremmo immediatamente porre alla attenzione del Presidente della Repubblica", avverte il leader di Italia Viva. E il segretario di Azione ...