Chiambretti deve pagare l’assegno intero alla figlia | il tribunale dà torto al conduttore

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Niente da fare per Piero. Ildi Torino non ha accolto la richiesta che il popolareaveva avanzato per ottenere una riduzione deldi mantenimento per la, avuta con Federica Laviosa. Durante la causa di separazione, i giudici di La Spezia avevano deciso nel 2016 che lo showman dovesse corrispondere tremila euro al mese per le spese dellaquest’estate aveva chiesto di portarea 800 euro al mese, accampando come motivazione una riduzione dei suoi redditi poiché non gli era stato rinnovato un contratto di lavoro e il suo reddito era passato da 55 mila euro al mese a 26. Una richiesta respinta dai giudici torinesi: non ci sarebbero infatti peggioramenti nella sua condizione ...

