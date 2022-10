Caso Cucchi | morta la mamma di Stefano | Si è arresa per andare a riabbracciare il figlio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) "Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si èper. Ilmai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria . Non mi viene altro...

, i giudici: dai carabinieri 'depistaggi per allontanare sospetti e non minare le carriere'Lo scrive su Facebook l'avvocato Fabio Anselmo, legale che ha seguito la famiglianei processi per la morte del giovane.Morta Rita Calore, la madre di Ilaria e Stefano Cucchi. La donna era malata da tempo e non ha mai smesso di chiedere giustizia per il figlio."Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano . Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi ...