Barella e Calha | gol e assist per lanciare l' Inter Solo Milinkovic e Berardi come loro

Non una novità per i due centrocampisti di Inzaghi e i numeri delle ultime tre stagioni e mezza parlano chiaro:sono al top in Italia e anche in Europa, subito dietro a mostri sacri ...Da quandoha iniziato a giocare da play davanti alla difesa i nerazzurri si sono svegliati. ... Però è bastato un capovolgimento di fronte e, con un inserimento tipo Barcellona, ha ...I due nerazzurri specialisti in Europa nell'ultimo passaggio: dal 2019 lottano gomito a gomito con Salah e Di Maria (entrambi a quota 31 assist), alle spalle di Muller (60), Messi (51) e De Bruyne (49 ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...